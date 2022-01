The Mandalorian 3, vedremo anche Fenn Rau in live-action? Risponde Kevin McKidd

In attesa del ritorno di Din Djarin su Disney+ sono iniziate a circolare molteplici voci in merito alla nuova stagione di The Mandalorian e alcuni fan sperano che presto o tardi il personaggio di Fenn Rau possa ricevere la sua versione in live-action dopo il grosso riscontro che questo personaggio ha riscosso in Star Wars Rebels.

Fenn Rau è un mandaloriano che ha servito come Protettore del pianeto Concord Dawn durante il regno dell'Impero Galattico . Successivamente però, ha deciso di passare all'Alleanza Ribelle dopo essere stato ispirato dal coraggio di Sabine Wren, noto membro della Casa Vizsla.

Su Twitter, un fan di Star Wars proprio in merito a questo personaggio ha richiesto che Kevin McKidd che lo doppia nella sua versione animata, possa interpretarlo anche in carne ed ossa: "Ho bisogno che Kevin McKidd per riprenda il ruolo di Fenn Rau in The Mandalorian S3".

La risposta dell'attore e regista scozzese, volto da molti anni del Dottor Owen Hunt in Grey's Anatomy, non si è fatta di certo attente. McKidd ha naturalmente detto di essere più che d'accordo con le parole del fan.

E mentre si parla di una possibile apparizione di Fenn Rau in The Mandalorian 3, iniziano a circolare anche voci in merito ad un possibile spin-off su Bo-Katan. Il franchise di Star Wars insomma, si espande sempre di più. Voi cosa ne pensate?