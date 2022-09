The Mandalorian 3: un nuovo video dal set Star Wars anticipa Bo-Katan e una guerra civile!

Il trailer di The Mandalorian 3, mostrato a coloro che hanno partecipato ai panel di Lucasfilm e The Mandalorian alla Star Wars Celebration di quest'anno, ha mostrato un crescente conflitto tra Bo-Katan e Din Djarin dopo che quest'ultimo ha ottenuto la Darksaber. Ora un nuovo video dal set ha al centro proprio il personaggio di Katee Sackhoff.

Bo-Katan è diventata una figura di spicco nel canone di Star Wars negli ultimi anni, dopo essere apparso per la prima volta in The Clone Wars e quindi Rebels, prima dell'esordio in live-action avvenuto nella seconda stagione di The Mandalorian.

Le notizie relative alla terza stagione di The Mandalorian si sono affievolite dopo la Star Wars Celebration di maggio, ma ulteriori dettagli potrebbero arrivare presto con la presentazione di Lucasfilm al D23 alla fine di questa settimana. In attesa di ulteriori informazioni ufficiali, Bespin Bulletin ha condiviso un video del set che vede Bo-Katan affrontare i suoi compagni mandaloriani che sembrano indossare l'armatura di Night Owl.

Sembra che la terza stagione vedrà in scena una guerra civile tra i Mandaloriani, e questo nuovo video del set potrebbe esserne un'ulteriore prova. Bo-Katan potrebbe tradire il suo clan nella prossima stagione o eliminare coloro che potrebbero essere ancora fedeli all'Impero.

Recentemente, Pedro Pascal ha rivelato che Din Djarin sarò un vero leader in The Mandalorian 3: "Si troverà in una posizione di leadership, ma è riluttante a ricoprire questo incarico. Personalmente, non credo che ci sia qualcosa di più interessante di un personaggio costretto a scoprire di cosa è capace e di chi è in realtà quando viene messo alle strette. Questa parte, nella prossima stagione, è stata davvero divertente da interpretare. Mi ha spinto a cercare di raggiungere tutta una serie di sottigliezze dal punto di vista dello sviluppo del personaggio".

The Mandalorian 3 arriverà su Disney+ nel corso del 2023.