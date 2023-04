The Mandalorian 3, Viper vs Gauntlet: qual è la più comoda? Risponde Katee Sackhoff

Katee Sackhoff è una miniera d'oro di conoscenza nerd, soprattutto grazie alla sua presenza in due franchise di fantascienza come Star Wars e Battlestar Galactica. Parlando dei suoi due personaggi ha svelato quale, secondo lei, è la navicella spaziale più "comoda" da utilizzare.

In entrambi i suoi ruoli veste i panni di due personaggi legati profondamente alla propria nave. Nel caso di The Mandalorian The Gauntlet è quasi una estensione naturale di Bo-Katan. Stessa cosa riguarda la Viper navicella spaziale del tenente Starbuck in Battlestar Galactica. Durante una sua apparizione ad una convention ad Orlando, l'attrice a rivelato quale, secondo lei, è il trasporto più comodo sotto tutti i punti di vista.

Non è una novità che l'interprete si diverta a svelare queste piccole curiosità del dietro le quinte. Di recente la Sackhoff ha raccontato il segreto dei capelli perfetti di Bo-Katan di The Mandalorian, rivelando la presenza di un doppio casco usato in scene differenti. Parlando delle navicelle più comode ha detto che, sicuramente, la più confortevole è il The Gauntlet. "Un giorno sono stata lasciata nella mia Viper durante il pranzo. Si sono dimenticati di me" ha raccontato. "Una volta che eri lì, eri lì. Come se ti bloccassero in cinque punti; c'è un tubo che si dovrebbe nella parte posteriore della tua tuta perché fa così caldo lì dentro e il casco non aveva flusso d'aria" ha svelato.

Sempre parlando di curiosità riguardo The Mandalorian 3, i fan hanno domandato alla Sackhoff se Bo-Katan ha ancora bisogno della Darksaber, ponendole uno degli interrogativi più misteriosi dell'intera serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!