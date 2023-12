The Mandalorian 4 sarà un film o una serie tv? Le ultime novità, inclusa Ahsoka 2

The Mandalorian 4 sarà un film o una serie tv? Recentemente le indiscrezioni sembravano aver confermato che The Mandalorian sarebbe stato il prossimo film di Star Wars per il cinema, ma nuovi aggiornamenti potrebbero aver smentito quelle voci.

Stando al noto portale Bespin Bulletin, infatti, ha pubblicato un articolo nel quale rivela di aver preso contatto con una fonte vicina alla produzione di The Mandalorian, che avrebbe confermato che la serie tv della piattaforma di streaming on demand Disney+ rimarrà uno show televisivo e non sarà il prossimo film di Star Wars ad arrivare nei cinema dopo L'Ascesa di Skywalker del 2019. Il report rivela anche che lo scoop del famoso insider Jeff Sneider è arrivato da informazioni obsolete: a quanto pare Lucasfilm avrebbe davvero preso in considerazione l'idea di fare un film di The Mandalorian, ma quell'idea ad un certo punto è stata scartata.

Di conseguenza, il nuovo film di Star Wars con Daisy Ridley sarà probabilmente il prossimo capitolo cinematografico della saga, mentre la stagione 4 di The Mandalorian punta ad un debutto nel 2025: secondo le nuove informazioni ottenute dal sito, la storia non si fonderà con la stagione 2 di Ahsoka, che non è ancora stata confermata. "Non ci sono piani per far sì che i punti della trama pianificati per la seconda stagione di Ahsoka vengano assorbiti nella quarta stagione di The Mandalorian, e il futuro di Ahsoka non è chiaro al momento dato che una seconda stagione non è ancora stata annunciata."

Forse The Mandalorian 4 porterà direttamente al film di Star Wars di Dave Filoni senza passare da Ahsoka 2? Impossibile stabilirlo per il momento, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.