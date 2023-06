The Mandalorian 4, Giancarlo Esposito parla del futuro del suo personaggio

Moff Gideon, fin dal suo esordio, è diventato uno dei villain prediletti dei fan di Star Wars. Nonostante molti vogliano un suo ritorno per la quarta stagione di The Mandalorian, Giancarlo Esposito ha ammesso di non sapere nulla riguardo il futuro del suo personaggio ma di continuare a sperare.

Sul finale di The Mandalorian 3, vediamo Moff Gideon disposto a fare di tutto per aumentare il suo potere utilizzando addirittura dei cloni. "Non so nulla della quarta stagione. [Il creatore Jon Favreau] non mi ha detto nulla", ha detto Esposito. "Così tanti fan dicono, 'Eri un clone, vero?' Potrebbe essere. Confido che Jon sappia cosa sta facendo. Mi piacerebbe continuare a morire e tornare. Sarebbe la cosa che preferisco di tutte. Ci sono molti modi per andare e sono aperto a qualunque cosa abbiano in serbo per noi" ha spiegato.

Mentre The Mandalorian 4 è stato rinviato a causa dello sciopero degli sceneggiatori, i fan continuano ad amare i personaggi in particolare Moff Gideon. Giancarlo Esposito ha sempre mostrato il suo amore spassionato per il ruolo. "Mi è piaciuto questo personaggio di Moff Gideon per molte ragioni. Uno è che controlla il caos come nessun altro; due è che è molto intelligente e sa tutto. Questo è un dato di fatto. E ha delle abilità" ha concluso l'attore.

Nel frattempo, secondo uno dei registi della serie ci vorrà tempo per l'uscita di The Mandalorian 4. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!