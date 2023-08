The Mandalorian 4 non si farà? 'Troppo costosa, si passerà direttamente al film'

Il destino di The Mandalorian 4 è attualmente sospeso a causa degli scioperi di attori e sceneggiatori in corso a Hollywood, ma stando ad un nuovo rumor l'acclamata serie tv di Star Wars potrebbe anche essere giunta alla fine con la sua terza stagione.

Secondo quanto riportato in queste ore da Making Star Wars, noto portale che - neanche a dirlo - è storicamente molto vicino a tutto ciò che riguarda la saga targata Lucasfilm, pare che i costi di The Mandalorian sono diventati talmente proibitivi che Disney sta pensando di annullare la quarta stagione, e 'dirottare' la storia che i prossimi episodi dello show avrebbero raccontato sul grande schermo: in sostanza, le trame della quarta stagione potrebbero andare ad alimentare il film di The Mandalorian sviluppato da Dave Filoni e che sarà dedicato all'intero 'Mando-Verso'.

Una situazione che non dipende solo dal budget, comunque. Secondo gli addetti ai lavori, infatti, Lucasfilm e Disney sono molto preoccupati dagli scioperi della Writers Guild of America e della Screen Actors Guild, che ha bloccato i lavori con Dave Filoni e Jon Favreau per i prossimi episodi dello show, a loro volta necessari per gettare le basi per il film in sviluppo. Quindi, per gestire la situazione, lo studio starebbe discutendo sull'ipotesi di trasformare The Mandalorian 4 in un film.

