The Mandalorian 4 rinviato: Din Djarin, Grogu e la Forza si arrendono allo sciopero

Com'era lecito aspettarsi, The Mandalorian 4 sarà rinviata per via dello sciopero degli sceneggiatori, che costringerà la produzione a ritardare i lavori per i nuovi episodi della popolare serie tv di Star Wars.

La notizia arriva da Production Weekly, che nelle scorse ore ha riportato un nuovo elenco di produzioni previste per i prossimi mesi: alla voce di The Mandalorian 4, è segnalata un inizio di riprese per 'almeno novembre'. Se confermato, si tratterebbe di un rinvio sostanzioso di circa due mesi, dato che i piani iniziali prevedevano un primo ciak per il mese di settembre.

Riuscire ad influenzare l'andamento di una produzione delle dimensioni di The Mandalorian è certamente un'enorme vittoria per la WGA e per i suoi autori, perché come noto lo spettacolo di Lucasfilm trasmesso in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Disney+ è uno dei più grandi successi del mondo del piccolo schermo, e ogni minimo ritardo sulla tabella di marcia non potrà che fare male alla Disney e ai suoi profitti. Ovviamente l'azienda può sempre decidere di ordinare che la produzione inizi senza gli sceneggiatori sul set - qualcosa che Prime Video ha deciso di fare con la seconda stagione de Il signore degli anelli: Gli anelli del potere e la stessa Disney con Daredevil: Born Again - ma al momento non si hanno indicazioni in tal senso.

Nel frattempo, ecco cosa ha detto il regista Rick Famuyiwa su The Mandalorian 4.