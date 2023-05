The Mandalorian 4: lo sciopero degli sceneggiatori ritarderà l'inizio della produzione?

Lo sciopero degli sceneggiatori sta causando non pochi problemi all’industria cinematografica e televisiva. L’ultimo prodotto che secondo gli addetti ai lavori potrebbe subire dei ritardi a causa della protesta sarebbe la quarta stagione di The Mandalorian.

Nonostante l’annuncio da parte dell’associazione degli sceneggiatori all’approvazione all’uso dell’intelligenza artificiale nelle sceneggiature, l’accordo sui nuovi contratti sembra ancora non riuscire a decollare e la situazione si fa sempre più pressante e difficile da gestire per le case di produzione.

Secondo quanto riportato da Deadline la data di inizio dei lavori per la quarta stagione di The Mandalorian, fissata, a quanto pare, per settembre 2023, potrebbe essere spostata a causa dello sciopero indetto dalla WGA. Naturalmente lo stato delle cose è ancora in divenire non potendo conoscere la durata del blocco imposto dagli sceneggiatori che ha già influito sui lavori di altre serie di punta come Stranger Things 5 e Elementary 3.

Stando a quanto riportato dalle notizie ufficiali, lo script della nuova stagione della serie con protagonista Pedro Pascal sarebbe stato portato a termine nel febbraio 2023, ma l’assenza degli sceneggiatori sul set non consentirebbe gli adattamenti necessari per portare in scena il lavoro.

Per i fan di Star Wars un prolungamento dello sciopero potrebbe significare anche un ritardo nella produzione di Andor e di eventuali nuove opere legate al franchise creato da George Lucas.

A complicare le cose potrebbero entrare in gioco anche i nuovi contratti da stipulare con i registi e con gli attori, accordi da prendere con le pinze che, nel caso non giungessero in porto nei tempi previsti, potrebbero portare a nuove proteste e a un blocco totale del processo creativo delle major.

In attesa di sapere di più su quanto accadrà, vi lasciamo alla recensione della terza stagione di The Mandalorian e alle nostre considerazioni in merito.