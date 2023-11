The Mandalorian: 5 attori per Din Djarin se Pedro Pascal dirà addio a Star Wars

Giancarlo Esposito ha parlato del futuro del suo personaggio in The Mandalorian, ma non è l’unico il cui avvenire è incerto. Difatti la presenza di Pedro Pascal nella nuova stagione della serie non è assicurata.

Pascal è stato al centro di numerosissime produzioni televisive, tra The Mandalorian, Narcos, The last of Us e Il trono di Spade. L’attore, che ha firmato anche per il sequel di “Il Gladiatore” di Ridley Scott, si ritroverà con tutta probabilità con un’agenda fitta di impegni, in particolare dopo la fine degli scioperi WGA e SAG-AFTRA. Il via libera alle nuove produzioni e i loro tempi serratissimi impediranno molto probabilmente a Pascal di ritornare sul set di The Mandalorian, almeno nel breve periodo. E se così fosse, chi potrebbe sostituire efficacemente il volto televisivo più iconico degli ultimi anni?

Circolano nomi importanti, in grado di sostenere parecchie scene d’azione. Ed ecco che il primo è quello di Michael B. Jordan, che ha mostrato le sue abilità sia in Creed che in Black Panther. Segue il Soldato d’inverno Sebastian Stan, e non può ovviamente mancare in nessuna lista il nome di Ryan Gosling, già presente in ambito fantascientifico/azione con Blade Runner 2049 e The Gray Man. C’è anche Karl Urban, il Billy Butcher di The Boys, che anche in termini di somiglianza con Pedro Pascal potrebbe essere una buona scelta. Ultimo, ma non per questo meno importante, il grandissimo Idris Elba, già volto televisivo con The Wire e Luther, oltre che colonnello in Pacific Rim.

Ammesso che The Mandalorian 4 venga realizzata, chi preferireste voi tra gli attori di questa lista? Fatecelo sapere nei commenti.