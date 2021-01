The Mandalorian: 5 Jedi che potrebbero aver salvato Grogu dall'Ordine 66

Il finale di The Mandalorian 2 è stato un incredibile successo, e ne parleremo davvero a lungo. Abbiamo visto come il regista Peyton Reed abbia ringraziato i fan per le recensioni positive al finale di The Mandalorian 2, ma ora è già il momento di voltare pagina e di pensare al futuro non solo della serie, ma di tutto il franchise di Star Wars.

Se infatti ancora pensiamo al clamoroso colpo di scena finale The Mandalorian 2 che John Favreau temeva venisse leakato, abbiamo anche di recente scoperto un folle riferimento a Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza nella puntata conclusiva di The Mandalorian 2; ora, non possiamo non guardare con interesse a quanto scopriremo con i prossimi episodi della splendida serie con Pedro Pascal. Una delle domande che in molti si chiedono, e alla quale speriamo di trovare risposta con la terza stagione di The Mandalorian, è come abbia fatto Grogu a sopravvivere all'orribile Ordine 66 emanato da Palpatine, che diede inizio alla Grande Purga Jedi. Chi potrebbe averlo salvato? Abbiamo infatti scoperto che Grogu, in effetti, in qualche modo è riuscito a scampare un tragico destino dovuto proprio all'Ordine 66, ma ancora non ci è stato chiarito come. Ecco le teorie più in voga su chi potrebbe essere stato il suo salvatore.

Obi-wan Kenobi

Tra i pochi Jedi in grado di sopravvivere alla carneficina c'è il nome di Obi-Wan Kenobi (interpretato nella trilogia prequel da Ewan McGregor). Obi-Wan è di sicuro tra i primi nomi che ci possono venire in mente quando si pensa a chi potrebbe aver salvato Grogu. In effetti, Kenobi è tornato al Tempio Jedi dopo l'esecuzione dell'Ordine 66, insieme a un altro personaggio, che potrebbe essere anche lui autore del recupero del povero Grogu…

Yoda

… ovviamente, stiamo parlando di Yoda, che come vediamo nel film di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, si dirige verso il Tempio proprio insieme a Obi-Wan. Che sia stato Yoda a trovare Grogu nascosto da qualche parte e a trarlo in salvo?

Jocasta Nu

Tra i sopravvissuti al massacro, troviamo anche Jocasta Nu, la quale aveva l'intenzione di riformare l'Ordine Jedi creando una scuola. Per poter perseguire un'ambizione simile, servono degli allievi, e potrebbe essere stata proprio Jocasta a recuperare Grogu.

Mace Windu

Sappiamo cosa state pensando: "Mace Windu (interpretato da Samuel L. Jackson) è morto durante Episodio III!". Forse. In realtà, diverse teorie vedrebbero il Jedi sopravvissuto in qualche modo, e molto tempo fa persino George Lucas e Samuel L. Jackson sembravano concordi sul fatto che il personaggio potesse essere vivo. Non sappiamo se, da quel momento, le cose siano cambiate, ma la teoria è suggestiva: se Mace Windu si fosse salvato, potrebbe aver trovato e recuperato Grogu.

Yaddle

Concludiamo con un personaggio del quale non si è parlato abbastanza, ma che potrebbe sicuramente avere avuto un ruolo nel recupero di Grogu. Del resto, nel nuovo canone Disney Yaddle non è morta nel 26 BBY, e il suo destino è tuttora incerto. Se Yaddle fosse viva, la Jedi avrebbe avuto più di un motivo (tra cui, il far parte della stessa specie) per provare a salvare il "Baby Yoda" da un tragico destino

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di The Mandalorian, la palla passa a voi: chi credete che sia stato a salvare Grogu dall'Ordine 66 nell'universo di Star Wars?