The Mandalorian: 5 serie da divorare in attesa della seconda stagione

Il tempo d'attesa tra una stagione e l'altra non è mai una cosa piacevole, specialmente quando si parla di uno show amatissimo come The Mandalorian: qui, dunque, cercheremo di indirizzarvi verso qualche valida alternativa che possa permettervi di ingannare piacevolmente il tempo fino all'arrivo dei nuovi episodi della serie Disney+.

Dei cinque show ambientati in giro per l'universo che abbiamo selezionato per voi il primo a venirci in mente è sicuramente Fireflay, le cui atmosfere da western fantascientifico ricordano molto da vicino quelle su cui si basano le avventure di Baby Yoda e soci.

Potrebbe inoltre essere una buona idea dare un'occhiata a The Expanse e alla sua guerra fra Terra e colonie marziane; una possibilità la merita sicuramente, inoltre, quella Raised by Wolves prodotta da un certo Ridley Scott, intento a raccontarci la storia di due androidi incaricati di allevare dei bambini umani su un pianeta misterioso.

Sarebbe poi un errore madornale sottovalutare il mondo dell'animazione: in questo caso è facile restare in tema, essendo Star Wars: The Clone Wars forse uno dei migliori prodotti legati all'universo di George Lucas. Da vedere e rivedere all'infinito è poi anche Cowboy Bebop, anime cult che, tra viaggi in giro per il sistema solare e cacciatori di taglie, siamo sicuri non deluderà i fan della serie con Pedro Pascal.

A tal proposito, un fan ha recentemente creato una sigla di The Mandalorian proprio in stile Cowboy Bebop! Dalla produzione, intanto, arrivano buone notizie: pare infatti che il primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian sarà più lungo del previsto.