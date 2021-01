The Mandalorian abbandonerà Baby Yoda? La folle teoria del complotto spaventa i fan

La posizione dei fan di The Mandalorian sul futuro dello show è piuttosto chiara: dateci altro Baby Yoda e nessuno si farà male. Il season finale della seconda stagione della serie cambia inevitabilmente alcune prospettive, ma la fanbase non sembra intenzionata a transigere sulla presenza del piccolo Grogu.

L'adorabile alieno, come sappiamo, è partito con Luke Skywalker allo scopo di ricevere finalmente il suo addestramento da jedi: secondo alcune teorie, però, proprio il ritorno in scena del ringiovanito Mark Hamill potrebbe far sì che le strade di Grogu e di The Mandalorian si dividano per sempre (o comunque per molto tempo).

Voci che circolano in rete parlano infatti di un Luke malvisto da buona parte degli addetti ai lavori perché (nonostante le idee notoriamente progressiste di Hamill) associato ad una gestione della saga superata, conservatrice e vagamente maschilista. Insomma, secondo i complottisti dell'ultima ora non ci sarebbe spazio per il nostro jedi preferito nel futuro dello show, che inevitabilmente si troverebbe a fare a meno anche di Baby Yoda.

Ipotesi che, in tutta onestà, sembrano piuttosto campate in aria: pur dovendo trattare la materia con una certa attenzione (un abuso della presenza di Luke potrebbe mettere in ombra i veri protagonisti della serie) difficilmente Disney vorrà liberarsi di una vera miniera d'oro come Grogu e di un personaggio iconico e amato come il figlio di Anakin.

Il nostro consiglio, insomma, è di dormire sogni tranquilli: uno scenario del genere è, ad oggi, quanto di più lontano riusciremmo ad immaginare per la serie. Bill Burr, intanto, ha difeso l'accento del suo personaggio di The Mandalorian; Gina Carano, invece, ha risposto a chi la vorrebbe via da The Mandalorian.