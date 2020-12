The Mandalorian, ecco l'action figure di Bo-Katan nella collezione Star Wars Black Series

Come ogni lunedì arriva puntuale un nuovo Mando Monday, la giornata in cui vengono presentati e messi in vendita nuovi gadget ispirati a Star Wars: The Mandalorian. Questa settimana è il turno di una action figure alta 15 cm che raffigura Bo-Katan, personaggio interpretato nella seconda stagione del live-action da Katee Sackhoff.

Il modellino, visibile anche nella foto in calce alla notizia, fa parte della collezione Star Wars Black Series di Hasbro ed è disponibile per il pre-ordine al prezzo di 19,99 dollari. Tra gli altri oggetti disponibili da oggi ci sono anche un Tusken ispirato alla trilogia originale, uno Shoretrooper e un Death trooper imperiale di Rogue One: A Star Wars Story.

Personaggio fino a poco tempo fa visto soltanto in serie animate come Star Wars: The Clone Wars o Rebels, Bo-Katan Kryze ha debuttato in versione live-action nella seconda stagione di The Mandalorian. Katee Sackhoff, che la interpreta in carne e ossa, le aveva in precedenza prestato la voce. Parlando della sua esperienza nella serie in streaming su Disney+, l'attrice ha rivelato di essersi sentita trasformata come Pinocchio, e di essere riuscita a dare forma al suo personaggio grazie ai preziosi consigli della regista Bryce Dallas Howard.

Per altri approfondimenti su Star Wars: The Mandalorian, rimandiamo ai motivi per cui Din Djarin potrebbe togliere il suo elmo.