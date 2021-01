The Mandalorian: l'addestramento Jedi di Baby Yoda nella fan art approvata da Mark Hamill

La storia di Luke Skywalker si arricchisce di un nuovo capitolo grazie a questa fan art incentrata sull'addestramento di Baby Yoda. Uno scenario ipotetico che riceve persino l'approvazione di Mark Hamill.

L'ultima puntata di The Mandalorian si è conclusa proprio con il piccolo affidato da Din Djarin alle cure del suo nuovo maestro Luke. A meno di imprevisti particolari o di salti temporali, potremo seguire le lezioni dal saggio Jedi al piccolo Grogu e nella fan art in questione entrambi sono concentrati ad usare la Forza.

Lo scenario ideato da Sahil Shukla ci riporta ai tempi di Dagobah, in cui era Yoda ad insegnare ad un giovane Skywalker le vie della Forza sollevando massi, un riferimento apparso anche nell'allenamento di Rey in Episodio 8. Manca solo un X-Wing sul fondo di un lago per rievocare le atmosfere de L'Impero Colpisce Ancora.

Assisteremo davvero ad una scena del genere? Il territorio in cui sorge il tempio di Luke sembra essere decisamente meno paludoso, a giudicare dai flashback di Episodio VII e VIII. In ogni caso Mark Hamill ha espresso il suo apprezzamento mettendo like all'immagine, sempre molto entusiasta di come i fan hanno accolto il suo ritorno.

C'è comunque chi si chiede se, dopo essere sfuggito per poco alla furia di Anakin e all'Ordine 66, Grogu non verrà ucciso da Kylo Ren, che mise effettivamente fine al tempio di Luke uccidendo gli altri studenti.