The Mandalorian, l'adorabile biglietto di auguri di Ahsoka Tano e Baby Yoda

Abbiamo detto arrivederci a The Mandalorian soltanto pochi giorni fa, ma già la mancanza di Mando e di Baby Yoda (Grogu, per gli amici) comincia a farsi sentire: fortunatamente il Natale offre sempre una buona occasione per ritrovarsi anche solo per dei fugaci auguri.

Auguri che fanno ancora più piacere se il pensiero arriva uno dei personaggi più attesi e apprezzati di quest'ultima stagione dello show ideato da Jon Favreau: stiamo parlando ovviamente di Ahsoka Tano, meglio conosciuta nel nostro mondo di tutti i giorni come Rosario Dawson.

La star di The Mandalorian ha infatti voluto fare i suoi migliori auguri di buon Natale ai tanti fan della serie tramite un'adorabile biglietto che vede ritratta la sua Ahsoka e l'immancabile, tenerissimo Grogu: "Buon Natale a tutti! Alla mia famiglia e ai miei amici. Buon Natale e felice anno nuovo!" si legge nel messaggio di Dawson, mentre nella foto il nostro Din Djarin affida Baby Yoda ad un amichevole pupazzo di neve.

Toccherà dunque aspettare un po' di tempo prima di rivedere il piccolo Grogu: nell'attesa, comunque, cerchiamo di immaginare cosa vedremo nelle prossime stagioni di The Mandalorian; un fan, invece, ha pensato di aggiungere il testo alla colonna sonora di The Mandalorian.