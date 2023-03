The Mandalorian, Ahmbed Best sul futuro: 'Voglio che questo sia un nuovo inizio'

La terza stagione di The Mandalorian ci ha regalato la più inaspettata delle sorprese: il ritorno di Ahmed Best, aka Jar Jar Blinks! L'attore è tornato a far parte dell'universo di Star Wars in un ruolo completamente nuovo, e non sembra aver alcuna intenzione di lasciare ancora una volta la galassia lontana lontana.

A parlarne, dopo essersi detto felice del suo ritorno in The Mandalorian, è stato lo stesso Best: "All'epoca de La Minaccia Fantasma uno doveva mollare la presa, era George Lucas a fare tutto. Ora lo si può fare per un bel po'. Si può raccontare Star Wars attraverso vari media. Ci sono così tante cose che voglio fare e questo universo è perfetto, non voglio che questa sia la fine della storia. Voglio che questo sia un inizio, un nuovo inizio, specialmente per Kelleran Beq" sono state le parole dell'attore.

Best ha proseguito: "Per me è importantissimo il modo in cui Beq verrà accolto. Voglio che chiunque guardi Star Wars pensi: 'Mi fido di quel tipo. Voglio seguire quel tipo. Dove andrà ora? Cosa succederà dopo?' Penso che le storia migliori siano quelle che ti fanno chiedere cosa accada dopo". E voi, che impatto avete avuto con la new entry della serie? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della 3x04 di The Mandalorian.