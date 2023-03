The Mandalorian, per Ahmed Best tornare in Star Wars 'non è stato facile' dopo Jar Jar

George Lucas ha paragonato i commenti negativi su Jar Jar Binks a quelli riservati a C-3PO, ma ciò non toglie che il primo personaggio sia decisamente più odiato; ecco perché Ahmed Best, interprete del gungan, ha ponderato con cautela l'idea di tornare nel franchise attraverso The Mandalorian.

Così ha dichiarato l'attore, recentemente introdotto nella serie TV sul mandaloriano e su Grogu nei panni del Jedi Kelleran Beq: "Sono stato all'interno del mondo di Star Wars per così tanto tempo che la mia storia è una corsa infinita, un emozionante giro sulle montagne russe. Quindi tornare nel franchise non è stato facile, per me. Non era qualcosa a cui ero pronto a dare immediatamente la mia disponibilità. Insomma, ho dovuto rifletterci a lungo". Ha inoltre espresso tutta la sua preoccupazione per il successo dello show: "Voglio che Star Wars ottenga i risultati sperati, perciò, se divento un ostacolo per tale raggiungimento, allora preferirei non esserci. Ecco perché è trascorso molto tempo prima che i produttori esecutivi Jon Favreau e Dave Filoni decidessero di rintrodurmi".

In definitiva, la sua speranza è di ottenere l'apprezzamento del pubblico: "So che potrebbe essere poco carino da dire, ma voglio che tutti gli spettatori di Star Wars guardino Kelleran Beq e dicano: 'Credo fermamente in quel personaggio. Voglio seguire il suo percorso. Dove andrà? Cosa succederà dopo?' Ritengo che tutte le storie migliori spingano a chiedere quali saranno i prossimi avvenimenti".

Sembrerebbe che stavolta Best abbia ottenuto un successo ben maggiore rispetto alla trilogia prequel; eppure, perfino i detrattori più accaniti del gungan possono cambiare idea: Baby Jar Jar Binks sarà il vostro nuovo personaggio preferito di Star Wars.