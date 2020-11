The Mandalorian: Ahsoka in tutto il suo splendore, nelle immagini ufficiali di Disney+

Dopo mesi di attesa, il Capitolo 13 di The Mandalorian ha finalmente segnato il debutto in live action di Ahsoka Tano. Ora il personaggio interpretato da Rosario Dawson torna a mostrarsi con un character poster esclusivo e con una serie di scatti che la ritraggono sul pianeta Corvus.

Come di consueto, Disney lascia passare qualche giorno dalla pubblicazione della puntata prima di caricare sui canali ufficiali dei poster personalizzati con le new entry della settimana. Dopo l'immagine di Bo Katan e i mandaloriani, e il ritorno di Greef Karga e Cara Dune, ci viene mostrata proprio la guerriera togruta in tutto il suo splendore.

È passato molto tempo dal suo esordio in The Clone Wars, per cui Dave Filoni e i suoi si sono impegnati a creare una versione più adulta, ma non per questo meno letale, del personaggio. Più di qualche fan ha notato una leggera incongruenza nella lunghezza dei lekku e dei montral (organi sensoriali sul capo dei togruta), ma alla fine l'aspetto generale risulta vincente e "Ahsoka Dawson" ha già conquistato tutti, anche grazie alla bravura dell'attrice nel mantenere una certa coerenza con quanto visto in Rebels e nell'adattare la voce di Ashley Eckstein.

Non potevano mancare le spade laser bianche, anche loro alla prima apparizione in live action, né il soprabito ripreso dalla stagione finale di The Clone Wars. Nelle foto che trovate in basso è poi possibile notare lo sguardo saggio e compassionevole della combattente, rimasta fedele a sé stessa nonostante i drammi subiti. Intanto si è riacceso il dibattito: Ahsoka può essere considerata una Jedi?