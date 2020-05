The Mandalorian, da Ahsoka Tano a Boba Fett: i personaggi più attesi della stagione 2

Con le riprese della seconda stagione The Mandalorian completate ormai da diverso tempo, la post-produzione dei nuovi episodi sta procedendo come previsto in vista della regolare uscita ad ottobre su Disney+. In attesa delle prime immagini, dunque, addentriamoci tra i rumor e le voci confermate per scoprire tutti i protagonisti della stagione 2.

Partiamo dai ritorni confermati: oltre al Mandaloriano di Pedro Pascal e Baby Yoda, rivedremo nei nuovi episodi anche alcuni dei volti della prima stagione tra cui Cara Dune (Gina Carano), Greef Karga (Carl Wathers) e Moff Gideon (Giancarlo Esposito), con quest'ultimo pronto a diventare il principale antagonista.

Per quanto riguarda le new entry, invece, le scorse settimane hanno anticipato delle grosse novità per gli amanti dell'universo di Star Wars: le principali riviste di Hollywood hanno infatti confermato il debutto della versione live-action di Ahsoka Tano, interpretata per l'occasione da Rosario Dawson, e l'atteso ritorno di Temuera Morrison nei panni di Boba Fett. Stando alla stessa fonte che ha svelato in anticipo l'arrivo della Jedi, inoltre, Katee Sachkhoff dovrebbe unirsi a The Mandalorian per impersonare Bo-Katan Kryze.

Passando alle indiscrezioni ancora in attesa di conferma, alcune voci suggeriscono che Morrison potrebbe ricoprire più di un ruolo all'interno di The Mandalorian, motivo per cui molti siti hanno anticipato la possibile presenza del Comandante Rex. L'ingaggio della star della WWE Sasha Banks, il cui ruolo non è ancora stato rivelato, potrebbe inoltre significare l'arrivo nello show di Sabrin Wren, parte che sarebbe perfetta per la wrestler.