The Mandalorian, Ahsoka Tano non ha menzionato Yaddle? Proviamo a capire perché

I fan di Star Wars sono rimasti entusiasti dal debutto di Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian, nell’episodio intitolato Capitolo 13: La Jedi. Ma più di qualcuno è rimasto sorpreso quando Ahsoka non ha menzionato il Maestro Jedi Yaddle durante l'episodio mentre parlava della razza di Baby Yoda.

Tano ha svelato il vero nome di The Child e anche le sue origini ma nessuna menzione è stata fatta a Yaddle. Ahsoka ha detto a Din Djarin che aveva "conosciuto solo un altro essere come questo. Un saggio Maestro Jedi di nome Yoda." Dalla trilogia prequel però sappiamo che all'epoca c’era anche Yaddle, rinomata Maestra Jedi che servì l'Ordine per oltre un secolo.

Yaddle è apparsa in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma e secondo la Star Wars Character Encyclopedia, Yaddle era più giovane di Yoda. Naturalmente, sappiamo anche che Yaddle ha rinunciato al suo posto nel Consiglio Jedi dopo gli eventi del primo film ed è stata sostituita dal Maestro Shaak Ti.



Dobbiamo sottolineare che quando Yaddle si ritirò dal Consiglio, Ahsoka avrebbe avuto solo 4 anni e fu solo un decennio dopo che l'Ordine la promosse al grado di Padawan, sotto la tutela di Anakin Skywalker. È anche plausibile che non l'abbia mai vista prima di iniziare la sua formazione ma ne abbia solo sentito parlare.

I fan di The Mandalorian hanno lanciato un hashtag sui social media chiedendo #JusticeForYaddle, ma l'idea che i produttori si siano semplicemente dimenticati di lei è strana considerando che Jon Favreau e Dave Filoni, produttori di The Mandalorian, hanno una conoscenza ampia della tradizione di Star Wars. Inoltre, in questo nuovo canone del franchise della Disney, non sappiamo cosa sia successo a Yaddle dopo il ritiro, quindi è del tutto possibile che sia stata lei a subentrare nell'addestramento di Baby Yoda e persino a nasconderlo quando è iniziata la Purga Jedi.



La scoperta delle origini di Baby Yoda ha scatenato nuove accuse verso Grogu mentre alcuni hanno iniziato a formulare delle teorie su chi ha salvato The Child dal tempio Jedi.