The Mandalorian, Ahsoka Tano da record: cifre folli per la storia della sua prima comparsa

Ahsoka Tano, il personaggio dell'universo di Star Wars interpretato in chiave live-action da Rosario Dawson nella seconda stagione di The Mandalorian, sta godendo di una rinnovata popolarità in questi giorni grazie al suo ritorno sulle scene.

Concepita come padawan di Anakin Skywalker nella serie d'animazione Star Wars: The Clone Wars e successivamente riapparsa in Star Wars Rebels e come cameo di voce fuori campo in Star Wars: The Rise of Skywalker, nel corso della sua storia editoriale Ahsoka ha avuto anche spazio nei fumetti dedicati alla saga.

Ad esempio in Star Wars: Darth Vader #14, pubblicato nell'aprile 2018 e inizialmente considerato dai collezionisti come la prima apparizione di Ahsoka Tano nella continuity Disney edita da Marvel Comics, che però a ben guardare non è la prima apparizione cartacea in assoluto.

Nei giorni scorsi alcuni fan hanno notato che Star Wars Mace Windu #5, pubblicato l'anno precedente, la vide comparire in una sola vignetta. Inoltre, edito da Dark Horse, Star Wars; The Clone Wars #1 del 2008 negli ultimi giorni è stato eletto a prima apparizione in assoluto in un fumetto di Ahsoka Tano e adesso è venduto per oltre $1000 dollari su eBay. con alcune edizioni limitate che superano anche i $2000 dollari.

Per altre letture: