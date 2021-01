The Mandalorian, Ahsoka Tano ancora viva ne L'ascesa di Skywalker? Potrebbe

L'abbiamo vista in carne e ossa interpretata da Rosario Dawson nella spettacolare Star Wars: The Mandalorian 2, che sappiamo ormai essere stato solo una sorta di backdoor pilot per la sua serie su Disney+ di prossima produzione, ma la mitica Jedi introdotta in Star Wars: The Clone Wars è "apparsa" anche in Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Nel capitolo finale della Skywalker Saga scritto e diretto da J.J. Abrams, la Tano aveva infatti un piccolo cameo alla fine, quando si mischiava tra le voci dei Jedi che sentiva Rey prima di concentrare le forze e abbattere per sempre l'Imperatore Palpatine. La domanda che si sono posti molti fan dopo The Mandalorian e guardando al cameo nel film è la seguente: è possibile che Ahsoka sia sopravvissuta fino a L'ascesa di Skywalker? Che sia insomma ancora viva durante il film?



Sì, almeno stando alle parole di Dave Filioni, creatore del personaggio, che ha accennato al fatto che Ahsoka possa essere ancora viva durante la Battaglia Finale contro il Nuovo Impero. L'autore ha infatti spiegato e fatto notare che non è necessario che i Jedi siano morti per comunicare attraverso la Forza, e la stessa Ahsoka ha mostrato poteri telepatici molto forti durante le sue avventure in Rebels e anche in The Mandalorian, quando comunica con Grogu.



Così potete da essere persino riuscita ad affinare ancora di più i suoi poteri durante il periodo di transizione tra The Mandalorian e L'ascesa di Skywalker, storia che sarà approfondita proprio nella serie live-action a lei dedicata.



