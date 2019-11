The Mandalorian, su Amazon appare il primo merchandise ufficiale di Baby Yoda

Ormai è ufficiale: è scoppiata la Baby Yoda mania. L'adorabile e tenerissimo personaggio apparso nel corso del primo episodio di The Mandalorian ha immediatamente conquistato i cuori di tutti gli spettatori e ora, col Natale in arrivo, è già caccia al merchandise a tema.

Proprio i gadget dedicati a Baby Yoda si stanno però facendo attendere: lo stesso Jon Favreau, alcuni giorni fa, ha voluto spiegare il motivo dell'assenza del personaggio dal merchandise ufficiale dello show, facendo notare che il rivelare in anticipo la sua presenza nella serie avrebbe inevitabilmente rovinato la sorpresa ai fan che avrebbero seguito gli episodi su Disney+.

Ormai, però, Baby Yoda è uscito allo scoperto e pare proprio che Amazon abbia svelato a sua volta qualcosa riguardo ai gadget che verranno messi in vendita: sullo store sono infatti apparse per un breve lasso di tempo delle magliette raffiguranti il piccoletto apparso sul finale del primo episodio di The Mandalorian. Piccola curiosità: stando a quanto è possibile notare dalle scritte sulle magliette, la denominazione ufficiale del personaggio sarà The Child, nonostante negli ultimi giorni lo stesso Dave Filoni avesse approvato il nome Baby Yoda.

Il merchandise in questione, comunque, è stato quasi immediatamente messo offline da Amazon, sul quale però tornerà sicuramente a disposizione a breve. Non resta che tenere gli occhi aperti: siamo sicuri che non ci sarà ancora molto da attendere.