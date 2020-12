The Mandalorian, su Amazon spunta un peluche di Baby Yoda nudo: la foto è inquietante!

Si potrebbe affermare che Baby Yoda sia il vero protagonista di The Mandalorian, o sicuramente il personaggio che ha ottenuto maggiore successo con buona pace di Mando. Oggetti da collezione, t-shirt e funko pop a lui dedicati si sprecano, ma su Amazon è apparso un particolare peluche un po' inquietante.

Probabilmente se stavi cercando un regalo di Natale all’ultimo momento ispirato a The Mandalorian potresti esserti imbattuto in questo peluche The Mandalorian Series Child Yoda Plush di Guohua che nell'elenco Amazon del prodotto utilizza una foto del giocattolo senza vestaglia come immagine del prodotto predefinita.



Soprannominato "The Child" da Lucasfilm, il fandom ha rapidamente ribattezzato il piccolo "Baby Yoda" e nonostante il suo nome sia stato svelato da Ahsoka Tano, il fandom continua ancora a chiamarlo Baby Yoda.



Ci risulta un po' sorprendente vedere Baby Yoda nudo, trovate l'immagine in calce alla notizia. La seconda stagione di The Mandalorian si è conclusa con il cacciatore di taglie Din Djarin che ha lasciato Baby Yoda nella mani di Luke Skywalker.

Tuttavia, mentre la terza stagione di The Mandalorian è confermata, non è chiaro se Baby Yoda tornerà anche se presumiamo sia difficile rinunciare ad un personaggio che ha avuto così tanto successo e che si è rivelato un vero e proprio oggetto di merchandising milionario.



Le due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+, leggete la nostra recensione finale della seconda stagione di The Mandalorian e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo peluche!