The Mandalorian, è ancora amore per Grogu: tutti pazzi per lui al San Diego Comic-Con!

Nonostante l'assenza di film Lionsgate al San Diego Comic-Con 2023 e altri pesanti mancanze, la nuova edizione della convention annuale sull'intrattenimento multi-genere e sui fumetti fa ancora parlare di sé: basti pensare all'adorabile animatronic di Grogu, direttamente dalla serie TV The Mandalorian!

Le riprese dell'animatronic, poi ricondivise dall'account Twitter dell'Hollywood Reporter – potete trovare il post in calce alla notizia –, mostrano l'alieno all'interno della sua iconica culla. I movimenti degli occhi, delle orecchie e delle mani risultano davvero realistici, al punto che i fan hanno avuto la sensazione di trovarsi nell'ambientazione dello show. Altrettanto fedeli alla storia originale sono gli indumenti e la culla stessa.

Ma chi è Grogu? Per chi non avesse visto le tre stagioni di The Mandalorian e lo spin-off The Book of Boba Fett, Din Grogu (anche conosciuto come il Bambino e Baby Yoda) è un personaggio immaginario nella saga di Star Wars e fa parte della razza aliena di Yoda. Avvolto in un passato misterioso, manifesterà ben presto i propri poteri, e, grazie all'aiuto congiunto di Din Djarin, Luke Skywalker e Ahsoka Tano, riuscirà via via ad assumerne sempre più il controllo. La sua ultima apparizione risale al 19 aprile 2023, in concomitanza col Capitolo 24: Il ritorno.

Stando a una dichiarazione di Dave Filoni, però, The Mandalorian non approfondirà il passato di Grogu, perché "Mando è già la sua famiglia". In un'altra occasione, ha anche ricordato il suo presentimento che Grogu sarebbe stato una cattiva idea, soprattutto considerando l'intoccabilità di Yoda – da sempre uno dei personaggi preferiti di George Lucas... Ma il nuovo show Star Wars e l'estrema popolarità di Baby Yoda sul web ha ampiamente dimostrato che si sbagliava, a quanto pare!