The Mandalorian, quanti anni ha Grogu? Ecco l'età di Baby Yoda nei vari film di Star Wars

La popolarità di The Mandalorian cresce a dismisura. Dopo due splendidi cicli di episodi, il terzo si prospetta ancora migliore, in un turbinio di azione e colpi di scena che dovrà rispondere a molti dei quesiti lasciati in sospeso dall'esplosivo finale della stagione 2. Oggi vogliamo parlarvi di uno dei personaggi più amati della serie.

Stiamo parlando ovviamente di Grogu, ovvero del Baby Yoda che di sicuro sta dominando nella classifica del merchandising a tema Star Wars degli ultimi anni. Se abbiamo già visto insieme la timeline ufficiale di The Mandalorian, è oggi il momento di esplorare da vicino la biografia di Grogu per scoprire la sua data di nascita e quanti anni abbia durante i vari film della serie.

Quando nasce Grogu?

Il Bambino nasce nel 41 BBY, lo stesso anno di Anakin Skywalker. Ciò è possibile comprenderlo dal fatto che in The Mandalorian, che si svolge nel 9 ABY, Grogu ha 50 anni. Ma quindi, quanti anni ha nei vari film di Star Wars?

Le varie età di Grogu

Nel film Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, Grogu ha solamente 9 anni (il film è ambientato nel 32 BBY), mentre in Episodio II - L'attacco dei cloni, che si svolge nel 22 BBY, Baby Yoda ha 19 anni. Concludendo la trilogia prequel, nel lungometraggio Episodio III - La vendetta dei Sith, che avviene nel 19 BBY, il Bambino è nel suo ventiduesimo anno d'età.

Sempre 22 anni ha durante l'esecuzione del terribile Ordine 66, tragico evento che accadde nel 19 BBY.

Durante Rogue One: A Star Wars Story ed Episodio IV - Una nuova speranza, i cui eventi si svolgono entrambi nel fondamentale anno 0 ABY, Grogu ha ben 41 anni (anche se ciò non inganni, i membri della sua specie apparentemente hanno un invecchiamento molto diverso dagli umani, rendendolo ancora molto giovane). Nella pellicola Star Wars: Episodio V - L'impero colpisce ancora, Grogu è nel suo quarantatreesimo anno di vita (la storia si svolge nel 2 ABY), e in Episodio VI - Il ritorno dello Jedi, che è ambientato nel 4 ABY, Grogu è nel suo quarantacinquesimo anno di vita.

Se di The Mandalorian si è già detto, per quanto riguarda la trilogia sequel? Essa si svolge tra il 34 ABY e il 35 ABY, quindi - se Grogu è ancora in vita in quel momento (cosa che non sappiamo ancora) - tra Episodio VII - Il risveglio della Forza ed Episodio IX - Gli ultimi Jedi, Baby Yoda ha 75 e 76 anni.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su tutti i videogiochi di Star Wars citati in The Mandalorian, passiamo ai commenti: conoscevate l'età di Grogu di The Mandalorian nella cronologia ufficiale di Star Wars? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!