The Mandalorian, quanti anni ha Luke Skywalker nella timeline della serie?

Uno dei colpi di scena più clamorosi della stagione televisiva scorsa ce lo ha riservato senza dubbio l’episodio finale della seconda stagione della serie Disney+ The Mandalorian intitolato Capitolo 16: Il Salvataggio.

L’episodio contiene anche altri importanti colpi di scena e sviluppi di trama, come Din Djarin che rivendica involontariamente la Darksaber da Moff Gideon e lo spin-off Il libro di Boba Fett, anticipato in una scena post-credit.



Ma la sorpresa più grande è stata il ritorno di Luke Skywalker che ha salvato la banda e Baby Yoda dalle grinfie dell’Impero. Ma quanti anni ha il Maestro Jedi a questo punto della linea temporale di Star Wars e di quanto è stato invecchiato il suo storico interprete Mark Hamill?

I fan di Star Wars hanno assistito a gran parte della vita di Luke svolgersi sullo schermo, dalla sua nascita in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith alla sua morte in Star Wars: Gli ultimi Jedi, ma Luke è al culmine dei suoi poteri in The Mandalorian e non è una sorpresa data la sequenza temporale.

Come mostrato in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, Luke Skywalker è nato nel 19BBY e ciò significa che Luke aveva 19 anni all'inizio della trilogia originale di Star Wars e 23 alla fine in Il ritorno dello Jedi.

Gli eventi dell’episodio finale di The Mandalorian si svolgono approssimativamente nel 9ABY, il che significa che Luke Skywalker ha 28 anni. Questo spiega perché è così forte in questo momento: mentre i poteri della Forza possono svilupparsi con l'età, Luke è fisicamente nel fiore degli anni e, dato che era già straordinariamente abile, ha passato anni ad affinare meglio le sue qualità.

L'età di Luke in The Mandalorian quasi coincide con l’attore che lo ha interpretato, Max Lloyd Jones, che ha 29 anni. Mark Hamill ha fornito la voce per il personaggio mentre il suo volto ringiovanito è stato sovrapposto al corpo di Lloyd Jones.



Hamill, 69 anni, è stato riportato in scena esattamente come Carrie Fisher (60 anni) in Rogue One: A Star Wars Story in un cameo, grazie anche all'interpretazione fisica di Ingvild Deila.

In entrambi i casi è stato molto emozionante e significativo rivedere quei due amatissimi personaggi. The Mandalorian è ancora lontano dalla fine della storia di Luke Skywalker, nel 15ABY, intorno ai 34 anni, inizierà ad allenare Ben Solo; quando Ben si rivolta contro di lui e il Tempio Jedi viene distrutto siamo nel 28ABY e Luke ha 47 anni. Quando torna in Star Wars: Il risveglio della Forza e poi muore in Gli ultimi Jedi, Luke ha circa 53 anni.



Scoprite quanto tempo potrebbe passare tra la seconda e la terza stagione di The Mandalorian e scoprite tutte le ipotesi possibili sul finale di The Mandalorian nel nostro approfondimento