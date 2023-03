The Mandalorian, quanti anni ha il personaggio di Pedro Pascal?

Din Djarin è ormai un vecchio amico: il protagonista di The Mandalorian è entrato nelle nostre vite nel 2019 e non sembra intenzionato a uscirne in tempi brevi, con la serie Disney+ giunta ormai alla sua terza stagione. Ma sappiamo davvero tutto del nostro mandaloriano preferito? Chi può dire, ad esempio, di conoscere la sua età?

Niente paura, non avete peccato di scarsa attenzione: la serie di Jon Favreau e Dave Filoni non ci svela mai, effettivamente, la data di nascita del nostro Din Djarin. Qualche indizio, però, ci viene fornito soprattutto nel corso della prima stagione, in particolare durante il flashback sul salvataggio del nostro eroe da bambino a opera della Death Watch.

A giudicare dal suo aspetto, il Mando che viene tratto in salvo durante l'assedio del suo pianeta natale ha all'incirca 8-10 anni: essendo l'attacco avvenuto nel corso della Guerra dei Cloni datato intorno al 19 BBY (prima della battaglia di Yavin), possiamo dunque immaginare che Din Djarin abbia visto la luce per la prima volta più o meno 10 anni prima, verso il 29 BBY.

Ciò farebbe del nostro mandaloriano uno splendido 36-38enne: qualche anno in meno rispetto all'età di Pedro Pascal, ma tutto sommato plausibile! E voi, avevate già provato a calcolare l'età del protagonista della serie? Fateci sapere nei commenti se ritenete sensato questo ragionamento! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del primo episodio della terza stagione di The Mandalorian.