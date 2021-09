The Mandalorian, annunciati i nuovi Funko Pop della serie di Star Wars

Vi ricordate i Mando Mondays? Beh, sono tornati, e con loro anche tanti annunci, offerte e novità a tema Star Wars e The Mandalorian, come questa nuova wave di Funko Pop.

Mentre attendiamo di scoprire quando uscirà la terza stagione di The Mandalorian su Disney+, il passatempo ideale è sicuramente lo shopping a tema Star Wars (forse per il portafoglio un po' meno, ma bisogna ascoltare il proprio cuore ogni tanto).

E se si parla di shopping e Star Wars, non si può non menzionare i Mando Mondays, che sono ora tornati alla carica con tanti prodotti dedicati ovviamente anche a The Mandalorian.

Tra i più entusiasmanti si annoverano sicuramente i Funko Pop di Boba Fett e Fennec Shand sul trono di Jabba, Grogu che utilizza la Forza (con tanto di suoni e luci) e il sorprendente ritorno di Luke Skywalker.

In calce alla notizia trovate le foto di tutti i Funko di The Mandalorian che troverete in questa wave, incluse le limited edition, le esclusive e le chase (troverete tra gli altri ben due Funko Glow in the Dark!).

Inoltre, Walmart ha lanciato un nuovo set di pin e un portamonete sempre targati Funko e ispirati a The Mandalorian.

E voi, avete già deciso cosa acquistare? Fateci sapere nei commenti.