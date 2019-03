The Mandalorian: annunciato il panel, Taika Waititi potrebbe doppiare IG-88

I fan di Star Wars potranno entrare nel mondo di The Mandalorian con il produttore esecutivo e sceneggiatore Jon Favreau e il produttore esecutivo e regista Dave Filoni allo Star Wars Celebration di quest'anno a Chicago. Il panel è programmato per il 14 aprile al Celebration Stage e sarà presentato in contemporanea ai Galaxy and Twin Suns Stages.

Nel frattempo pare che Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok e annunciato tra i nomi che avrebbero diretto uno degli episodi di The Mandalorian, possa partecipare al progetto anche in ruolo davanti alla macchina da presa.



Jon Favreau ha condiviso un'immagine su Instagram mentre Taika Waititi è impegnato a registrare la propria voce con il cacciatore di taglie IG-88 visibile sullo schermo di fronte. Sarà proprio IG-88 il personaggio affidato a Waititi?

IG-88 è uno dei cacciatori di taglie maggiormente letali della galassia e Taika Waititi potrebbe essere una scelta nella direzione più leggera del personaggio.



The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell'Impero e prima dell'ascesa del Primo Ordine; la trama segue le vicende di un combattente solitario nella parte esterna della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica.



Pedro Pascal sarà il protagonista, affiancato da Gina Carano, Giancarlo Esposito ed Emily Swallow. I registi inclusi nel progetto sono, tra gli altri, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi. Lo Star Wars Celebration si terrà dall'11 al 15 aprile a McCormick Place e sarà il 20° anniversario dalla prima edizione.