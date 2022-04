The Mandalorian: anticipata l'uscita della Stagione 3, non arriverà più a dicembre?

Attualmente impegnato nella campagna promozionale attorno alla sesta stagione di Better Call Saul, l'attore Giancarlo Esposito è stato ospite dell'ultima puntata del Rich Eisen Show e qui ha potuto anticipare qualche dettaglio anche sull'attesa terza stagione di The Mandalorian. L'attore ha suggerito una nuova data d'uscita per la serie Disney+.

Diversamente dalle prime due stagioni dello show Star Wars, che arrivarono sulla piattaforma digitale nel mese di dicembre, in piena stagione natalizia, sembra che la terza stagione di The Mandalorian arriverà a metà 2022, tentando per la prima volta un'uscita estiva. "La vedrete presto. La vedrete presto", ha risposto Esposito al conduttore. "Ho un po' di cose da ultimare al riguardo, per dare un ritocco finale a quello che faccio, ma credo che uscirà a un certo punto questa estate. Non c'è ancora una data fissata, ma arriverà presto".

Insomma, chi credeva di dover attendere la fine di quest'anno per rivedere Din Djarin e il piccolo Grogu dovrà ricredersi e potrà gioire delle parole di Esposito, il quale sembra aver confermato che la terza stagione di The Mandalorian arriverà con mesi d'anticipo rispetto al suo solito slot di dicembre.

Ora, considerando che Obi-Wan Kenobi debutterà il 27 maggio con i primi due episodi in streaming e che la miniserie con Ewan McGregor si concluderà ufficialmente con il sesto episodio il 24 giugno 2022, sarebbe il periodo perfetto per l'arrivo della terza stagione di The Mandalorian, che proprio come anticipato da Esposito coinciderebbe con l'inizio della stagione estiva. Non rimane che vedere come si comporterà a livello d'ascolti la nuova stagione nella sua collocazione estiva, una situazione inedita per lo show con Pedro Pascal.

Ricordiamo che il Mandaloriano ha fatto capolino anche in The Book of Boba Fett, che ha proseguito le storie di Djarin e Grogu dove le avevamo lasciate al termine della seconda stagione.