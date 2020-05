The Mandalorian: approfondiamo il personaggio di Kuiil con un'intervista all'attrice

Misty Rosas è l'interprete di Kuiil in The Mandalorian, l'ugnaught scorbutico di "Ho parlato" che abbiamo imparato ad amare durante la prima stagione della serie tv firmata Disney+. L'attrice, ginnasta professionista, ci racconta come la sua carriera da performer l'ha portata a The Mandalorian.

E' stata la gorilla Amy del film Congo (1995) a consacrare Misty Rosas come performer di costumi. Ed è proprio il lavoro di forza la prima cosa che si doveva possedere durante i casting per poter passare.

Fin da piccola, l'attrice sognava di poter un giorno interprestare un ruolo all'interno dell'Universo Star Wars, che dice essere l'ambizione più alta di tutta la sua carriera. Per la parte di Kuiil, era un po' preparata, avendo già avuto esperienza in passato in ruoli simili, anche se durante il provino è stata dura per lei, che ha problemi uditivi ed aveva paura di fare una brutta figura con la produzione Lucasfilm. "Ma poi", dice la Rosas, "devo aver fatto qualcosa di giusto ed ho ottenuto il ruolo".

La fisicità richiesta dal franchise per il personaggio di Kuiil ha necessitato parecchio lavoro all'attrice, che doveva mostrare una certa presenza imponente sia in momenti drammatici che in scene più movimentate della storia.

Lei, come ginnasta, non ha mai avuto grossi problemi, "però quando ripeti una scena più e più volte, ad un certo punto ti manca l'ossigeno dentro il costume, e col tempo capisci quando hai bisogno di prenderti un minuto. Inoltre di solito lo staff è molto disponibile con i performers, e non ci sono mai stati problemi.", racconta l'attrice.

La morte di Kuiil nella prima stagione di The Mandalorian l'ha sconvolta, e non è stato facile mantenere la segretezza della sceneggiatura con le persone che conosceva, tanto sul destino di Kuiil che sulla presenza dell'amatissimo "The Child", alias Baby Yoda.

E continua la post-produzione di The Mandalorian 2 nonostante l'emergenza sanitaria, mentre è disponibile il finale di The Mandalorian in italiano su Disney+.