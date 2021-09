The Mandalorian, l'Armaiola potrebbe ritornare? Parla Emily Swallow

Dopo aver espresso il suo punto di vista sul licenziamento di Gina Carano, Emily Swallow ha voluto dire la sua sul possibile ritorno dell'Armaiola, il personaggio misterioso da lei interpretato che abbiamo incontrato nel corso della prima stagione di The Mandalorian.

L'attrice non ha voluto in alcun modo sbilanciarsi, affermando di non poter "né confermare né smentire" le voci secondo cui il suo personaggio tornerà nello show. La Swallow insomma, ha lasciato la porta aperta ad un suo nuovo coinvolgimento in The Mandalorian, affermando: "Sono sempre fiduciosa...vedremo".

Durante le sue apparizioni nella prima stagione, l'Armaiola ha mostrato forte attaccamento al credo Mandaloriano, ricordando al protagonista della serie Din Djarin e ad altri Mandaloriani i doveri e le responsabilità di questo popolo. E in merito ad una possibile penitenza per Djarin e altri personaggi che hanno infranto il credo Mandaloriano nella seconda stagione, Swallow ha detto:

"Domanda interessante. Sto cercando di capire cosa posso dire. Immagino che ci debba essere una sorta di punizione, e spero che ci sia una qualche forma di redenzione. Penso che ci debba essere redenzione perché penso la redenzione sia uno degli elementi dominanti in Star Wars".

In questi giorni dovrebbero partire le riprese The Mandalorian 3 che non arriverà su Disney+prima del 2022 dunque, avremo modo e tempo di capire se l'Armaiola sarà coinvolta nei nuovi episodi. Voi che ne dite?