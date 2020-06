The Mandalorian: l'Armatura in Baskar protagonista di un busto esclusiva del SDCC 2020

Mentre attendiamo di capire quando riprenderanno effettivamente le riprese della seconda stagione di Star War: The Mandalorian di Disney+, ecco sbarcare online un nuovo e splendido pezzo del merchandising ufficiale della serie live-action dell'Universo di Star Wars, ovviamente dedicato al carismatico protagonista.

Nonostante il San Diego Comicon 2020 si sia convertito a un evento in formato virtuale e completamente gratuito a causa della Pandemia da Coronaviurs (comunque solo per questa edizione), questo non ha impedito la produzione di marchandising esclusivo pensato appositamente per l'evento, e uno di questi pezzi da collezione è proprio dedicato a The Mandalorian.



Stiamo parlando per la precisione di un busto che riproduce fedelmente l'aspetto del protagonista interpretato da Pedro Pascal, Din Djarin, con indosso però la sua splendida e splendente Armatura Mandaloriana fatta di Beskar, materiale raro e molto resistente usato anche come pagamento. Din indossa per la prima volta l'Armatura nel terzo episodio.



Il busto è prodotto da Gentle Giant LTD e misura per l'esattezza 18 centimetri in scala 1:6. Stampato sulla coloratissima confezione c'è anche un certificato numerato di autenticità, dato che ne verranno prodotto soltanto 3.000 copie che siamo certi andranno subito a ruba.



È comunque possibile pre-ordinarlo a questo link. Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: The Mandalorian.