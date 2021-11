The Mandalorian, arriva il Funko Pop! ispirato al ritorno di Luke Skywalker

Nella galassia Star Wars è stato da poco cancellato Rangers of The New Republic, mentre cresce l'attesa per la terza stagione di The Mandalorian. Il colpo di scena che ha concluso la seconda stagione della serie con Pedro Pascal ha ispirato un nuovo Funko Pop! in uscita nel febbraio 2022.

Si tratta naturalmente di Luke Skywalker, ringiovanito e incappucciato, intervenuto nell'ultimo episodio di Star Wars: The Mandalorian 2, a cui Din Djarin affida Baby Yoda per l'addestramento Jedi. Il nuovo gadget, attualmente disponibile per il pre-ordine al prezzo di 14,99 dollari, è visibile anche nella foto in calce alla notizia.

Il nuovo Funko Pop! di Luke Skywalker ha con sé anche una spada laser fluorescente. Un altro gadget della stessa linea presentato in questi giorni è invece il Jar Jar Binks di Star Wars: The Clone Wars. Quest'ultimo sarà in vendita a partire da gennaio, ed è anch'esso disponibile per il pre-ordine.

Mentre la città di New York nei giorni scorsi è stata sorpresa dall'enorme Baby Yoda gonfiabile che ha sfilato in occasione del giorno del Ringraziamento, i fan di Star Wars attendono l'uscita di The Book of Boba Fett, la nuova serie annunciata proprio in una scena post-credit al termine del finale di stagione di The Mandalorian. La nuova stagione della serie con Pedro Pascal, invece, dovrebbe arrivare in streaming su Disney+ nel 2022.