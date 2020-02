The Mandalorian arriva in Italia: sarà disponibile subito o a cadenza settimanale?

Mentre il Bob Iger parla già di spin-off sui personaggi di The Mandalorian, i fan italiano di Star Wars sono in attesa del debutto del servizio streaming di casa Disney per poter vedere le avventure del Mandaloriano. Scopriamo qualcosa in più sulla cadenza di uscita delle puntate.

Come sapete la serie è stata presentata al pubblico americano con un episodio a settimana, questo ha permesso ai fan di discutere e teorizzare sugli eventi futuri dello show. Con una serie di messaggi su Twitter, l'account ufficiale italiano di Disney+ ha risposto alle domande più frequenti degli appassionati, prima fra tutti la data di uscita dello show con protagonista Pedro Pascal. Come potete leggere dal messaggio presente in calce alla notizia, l'ultima fatica di Dave Filoni sarà disponibile a partire dal prossimo 24 marzo.

Il tweet non rivela esplicitamente se gli otto episodi verranno pubblicati in contemporanea oppure uno alla volta, anche se secondo i fan la scelta di scrivere "inizieranno ad arrivare" significa che anche in Italia potremo aspettarci un'uscita settimanale per le puntate.

Com'era prevedibile la serie su Guerre Stellari è stata tra le opere più famose presenti nel catalogo di Disney+, inoltre il successo di The Mandalorian ha aiutato anche gli altri show, aumentando considerevolmente il numero di visualizzazioni totali.