The Mandalorian, arriva la prima nomination: miglior campagna pubblicitaria

Star Wars: The Mandalorian, serie spin-off del franchise di Guerre Stellari, ha appena debuttato su Disney+, dove è stato pubblicato finora un solo episodio, ma si è già guadagnata la sua prima nomination: è candidata infatti al premio come miglior campagna pubblicitaria agli IGC Publicists Guild Awards.

La rassegna è giunta alla cinquantasettesima edizione e le nomination sono state annunciate lo scorso mercoledì. Non è passata inosservata, quindi, la campagna di lancio della serie, considerata uno dei fiori all'occhiello della neonata piattaforma streaming Disney+, come testimonia anche la strategia di non pubblicare tutti in una volta gli episodi di The Mandalorian.

Le altre serie nominate in questa speciale categoria sono Catch-22, in streaming su Hulu, Fosse / Verdon in onda su FX, la terza stagione di Stranger Things, disponibile su Netflix, la stagione 2 di Pose (FX) e When They See Us (Netflix).

I nominati per la categoria dei film saranno resi noti a gennaio, mentre i vincitori saranno annunciati venerdì 7 febbraio, due giorni prima della Notte degli Oscar. In quell'occasione, i fratelli Anthony e Joe Russo, registi di Avengers: Endgame, riceveranno il premio Motion Picture Showman of the Year.

A molti spettatori del primo episodio di Star Wars: The Mandalorian è forse sfuggito un illustre cameo. Il secondo episodio sarà invece in streaming dal 15 novembre.