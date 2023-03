The Mandalorian, arriva il poster ufficiale di Kelleran Beq!

È da poco stato condiviso il poster ufficiale di Kelleran Beg, personaggio che verrà interpretato dallo storico Ahmed Best. Una spada della forza verde che diventa protagonista di un'immagine in penombra, dietro alla quale c'è proprio lui, che con sguardo sicuro e serioso fissa il suo pubblico.

Durante la terza puntata di The Mandalorian, episodio della saga di Star Wars ricco di Easter Eggs, ha fatto ritorno Ahmed Best, che interpretava Jar Jar Binks. Ma nonostante la 'cattiva reputazione' del personaggio, il ritorno dell'attore ha suscitato delle reazioni positive da parte del pubblico.

Ad incrementare l'amore verso il suo personaggio, è il fatto che Kelleran Beq, Jedi interpretato dall'attore, è colui che salva Grogu durante lo sterminio dei Jedi. Un vero e proprio eroe, e colui che ha permesso al piccolo di sopravvivere e di continuare ad essere insopportabilmente adorabile.

L'attore si è mostrato profondamente riconoscente per l'affetto mostratogli dai fan, e a confermarlo è stato un post recente su Instagram in cui si legge: "È bello essere tornati. [...] Ma, per ora, mi limiterò a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e reso migliore", ha scritto Ahmed Best su Instagram.

Pare inoltre che questa non sia l'unica apparizione del personaggio nella nuova serie, ma tutto dipenderà dall'evoluzione della storia di Grogu e The Mandalorian.

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione della puntata 3x04 di The Mandalorian.