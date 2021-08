The Mandalorian: arriva la nuova statua di Luke Skywalker e Grogu della Iron Studios

La nuova statua limited edition raffigurante Luke Skywalker (comparso nello speciale della stagione due di The Mandalorian), R2-D2 e Grogu, sarà disponibile a breve. Si tratta di un prodotto dipinto a mano e realizzato in polystone. La statua, dell'altezza di 54 centimetri circa, dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2022.

Il costo previsto è di circa $1,299, ed è già pronta per il pre-ordine sul sito sideshow.com. Un prodotto davvero unico da possedere per i fan dello show, in cui Luke è vestito con i suoi abiti neri. La statua pesa circa 6 kg, e vede i personaggi ergersi su una base che somiglia al pavimento dell'Incrociatore leggero Imperiale di Gideon, dove i tre si sono incontrati. La cosa particolare è che R2 D2 (conosciuto come C1-P8 nella versione italiana) avrà anche degli incredibili effetti sonori e di luci. Una vera chicca, insomma, da possedere per i fan del franchise di Star Wars.

Nella descrizione leggiamo: "Accanto al suo vecchio droide, suo compagno in molte avventure e battaglie, l'imponente figura vestita completamente in nero porta in braccio Grogu, il quale assomiglia al suo vecchio maestro Yoda e ha un forte legame con la Forza. Derivata da una delle scene più memorabili e iconiche dell'episodio finale della seconda stagione della serie The Mandalorian, Iron Studios presenta la statua "Luke Skywalker, R2-D2 e Grogu – Legacy Replica 1/4 – The Mandalorian", con tre dei personaggi più importanti e amati della Star Wars Saga united. Questo show di successo è in streaming su Disney+."

Adesso i fan attendono l'arrivo di The Mandalorian 3 di cui è stato appena annunciato l'inizio delle riprese!