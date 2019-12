The Mandalorian, arriva una teoria dei fan sul personaggio di Werner Herzog

La prima stagione di Star Wars: The Mandalorian si sta avvicinando alla conclusione, e la serie live action che ha debuttato con Disney+ ha portato diverse novità interessanti nell'universo creato da George Lucas. Abbiamo visto il protagonista, interpretato da Pedro Pascal, attraversare la galassia e imbattersi in diversi personaggi.

Uno dei più interessanti e misteriosi è quello noto come The Client e interpretato da Werner Herzog, il visionario regista di Fitzcarraldo e Aguirre, furore di Dio. I fan sono curiosi di sapere di più su di lui, sulle sue origini e il suo obiettivo, e su quali sono le sue intenzioni con il tenero Baby Yoda.

Una teoria che arriva da un utente Reddit suggerisce che il Cliente potrebbe essere nientemeno che il maestro Jedi Sifo-Dyas. Si tratta di un personaggio di cui si fa menzione per la prima volta nell'Episodio II, L'Attacco dei Cloni. Sifo-Dyas è un Jedi con il dono della precognizione, in grado di prevedere gli eventi della Guerra dei cloni anni prima che accadessero. Quando tentò di avvertire il Consiglio Jedi di ciò che sarebbe accaduto non fu creduto, e così andò a commissionare la creazione dell'esercito dei cloni ai Clonatori di Kamino. Sifo-Dyas è poi scomparso anni dopo, ma il suo corpo non è mai stato ufficialmente ritrovato.

La teoria non sembra campata in aria, dato che sia il Jedi che il Cliente, con tutta l'aura di ambiguità che si porta dietro, hanno legami col pianeta Kamino e con il sottobosco criminale. Werner Herzog, parlando del suo ingresso nel franchise di Star Wars, qualche tempo fa aveva dichiarato: "Devo confessare di non aver mai visto un solo film. Ho visto alcuni trailer, alcuni spezzoni qua e là, e so qualcosa sul franchise, sui giocattoli per bambini... ma è come una nuova mitologia e va presa assolutamente sul serio."

Il prossimo episodio di The Mandalorian arriverà prima del solito, mentre ormai Baby Yoda è un'icona della street art.