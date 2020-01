The Mandalorian: arriva anche lo zaino a tema Baby Yoda!

Dopo le magliette a tema Baby Yoda prodotte da Funko, ecco un altro articolo che potrebbe fare la gioia dei fan di The Mandalorian: si tratta di uno zaino a forma di The Child.

Sì, dopo una miriade di prodotti annunciati, potremo mettere le mani anche su di un particolare zaino che ci permetterà di portare il piccolo Baby Yoda ovunque andremo. Il prodotto è opera dell'azienda Bioworld e consiste in una sacca di tessuto raffigurante il personaggio, con tanto di tunica e di orecchie sporgenti.

Ancora non sappiamo quale sia il risultato finale ma potete dare un'occhiata al prototipo nell'immagine sottostante. Anche le dimensioni sono avvolte dal mistero ma in America verrà commercializzato a partire da aprile, ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 24 dollari, per cui dovrebbero esserci maggiori informazioni in arrivo.

Visto il successo mondiale che sta avendo The Mandalorian probabilmente vedremo lo zaino sulle spalle di chiunque nel prossimo futuro. Lo zaino pare essere una soluzione molto valida e potrebbe essere suggerita persino allo stesso mandaloriano, dato che spesso lo abbiamo visto lasciare il piccolo in ambienti decisamente poco consoni in balia di personaggi davvero poco raccomandabili.

Nel frattempo i fan cominciano a vedere riferimenti a The Mandalorian persino nella frutta,