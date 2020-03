The Mandalorian: arrivano le action figures di Baby Yoda e Mando targate Hot Toys

Dopo aver svelato il set con i combattenti di The Mandalorian che include anche il droide IG-11 e i Death Trooper, è arrivato il momento di dare un'occhiata ad un set incentrato sui protagonisti principali della serie: e sì, c'è anche Baby Yoda!

Dopo averlo visto in mille versioni, dai peluche al modello Lego Star Wars, dagli zaini agli animatronic, The Child arriva anche nella collezione Hot Toys, in tandem con il mandaloriano, con un design che sembra riprendere in maniera efficace quanto visto nella serie. Il set sarà disponibile in due versioni, base e deluxe. Nella prima troviamo anche una serie di accessori legati ai due personaggi (riportati nella foto in basso), tra cui la culla, la placca speciale per la spalla di Mando, un pugnale e dei blaster. Nella deluxe sono presenti ulteriori accessori, come il contenitore (denominato camtono) utile per conservare il beskar, le fiamme da applicare al guanto sinistro di Mando, un ologramma che rappresenta l'armatura con effetti LED e una culla contenente una coperta di Baby Yoda.

Il mandaloriano sarà alto circa 30cm e può contare su 30 tipi di articolazione, mentre The Child sarà alto circa 6cm. Ancora non sono presenti informazioni sul prezzo e sulla data di uscita, quindi non resta che aspettare. Nel frattempo potremo vedere la prima puntata di The Mandalorian su Italia 1, con qualche giorno di anticipo rispetto all' uscita di Disney+.