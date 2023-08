The Mandalorian, arrivano i cofanetti delle prime stagioni: ecco le splendide cover

Dicembre sarà un mese molto speciale per i fan di The Mandalorian: la popolare serie con Pedro Pascal, arrivata alla terza stagione, si arricchisce dei cofanetti Blu-Ray e 4K UHD della prima e seconda stagione di The Mandalorian.

La data di rilascio, fissata per entrambi i cofanetti, è del 12 dicembre: da quel momento gli steelbook firmati Disney saranno acquistabili e potrete ammirare le bellissime cover con protagonisti Mando e Grogu che decorano i cofanetti come anticipato nel tweet in calce all'articolo. I cofanetti Blu-Ray e 4K UHD sono un vero e proprio oggetto da collezione irrinunciabile per tutti i fan di The Mandalorian.

Dopo il successo della terza stagione, il futuro della quarta stagione di The Mandalorian sembra incerto sebbene l'universo di Star Wars sia in continua espansione dopo l'annuncio dei tre nuovi film della saga firmata da Lucasfilm. A ritardare la produzione di The Mandalorian 4 è lo sciopero degli sceneggiatori: la mobilitazione, a causa del continuo fallimento dei negoziati, sembrerebbe ancora lontana dalla sua fine influenzando il destino di molteplici produzioni, tra cui, appunto, quella di The Mandalorian 4. Nell'attesa di scoprire se The Mandalorian 4 vedrà la luce, potete recuperare la terza stagione della fortunatissima serie TV con Pedro Pascal su Disney+.