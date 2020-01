The Mandalorian: arrivano le magliette Funko di Baby Yoda

La nota azienda Funko ha fatto sapere che produrrà una nuova linea di magliette dedicate al tenero personaggio di The Mandalorian. È possibile vedere il prodotto in dettaglio nell'immagine promozionale pubblicata.

I fan non ne hanno mai abbastanza di Baby Yoda tanto che alcuni hanno persino provato ad immaginare una versione altrettanto tenera di Jubba. Chi non vedeva l'ora di mettere le mani sul merchandise dedicato al personaggio di The Mandalorian potrebbe esultare nell'apprendere che Funko, azienda garanzia di qualità, ha intenzione di mettere sul mercato una serie di magliette dedicate esclusivamente a The Child.

Nell'immagine promozionale, che trovate qui sotto, possiamo notare le quattro versioni disponibili. Ciascuna di esse, oltre a ritrarre Baby Yoda in varie posizioni, è corredata di una particolare scritta.

"Small But Mighty" per la maglia gialla

"Work Hard, Sleep Harder" per quella viola

Le altre due t-shirt propongono scritte in alfabeto Aurebesh, una lingua creata per l'universo di Star Wars, le cui traduzioni sono:

"Troppo dolce" per quella nera

"The Child/Ricompensa in acciaio Beskar/Lo vogliamo vivo" per quella blu raffigurante una taglia da cacciatori

Tutte le magliette sono preordinabili su Amazon ed usciranno ad aprile.

Nel frattempo anche George Lucas ha avuto modo di far visita a Baby Yoda, e chissà, magari prossimamente vedremo anche il papà di Star Wars mentre va in giro con indosso una maglietta di The Child.