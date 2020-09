The Mandalorian: arrivano i Mando Mondays, con prodotti e contenuti ispirati alla serie

Dopo il trailer di The Mandalorian 2 e la sinossi diffusa da Disney arriva un annuncio anche per gli appassionati di merchandise e di tutto ciò che è legato alla serie. Perché attendere con ansia il Black Friday o il Cyber Monday in un mondo in cui ci sono i Mando Mondays?!

"Fan di Star Wars, abbiamo una nuova ragione per cui desiderare l'arrivo dei lunedì! A partire dal 26 ottobre, unitevi a noi settimanalmente per celebrare i Mando Mondays e per scoprire nuovi prodotti, contenuti digitali e molto altro ispirato a The Mandalorian. Scoprite i dettagli su MandoMondays.com", annuncia l'account di Star Wars.

L'iniziativa è pensata per accompagnare i fan per tutta la durata della seconda stagione: gli episodi saranno disponibili il venerdì, e di lunedì saranno svelati nuovi prodotti inediti, presumibilmente legati alla puntata appena uscita o alla galassia di The Mandalorian in generale. Gli aggiornamenti partiranno il 26 ottobre e finiranno il 21 dicembre, e sul sito è presente anche un countdown che ci indica quanto manca al prossimo Mando Monday.

"Quando The Mandalorian è uscito su Disney+ l'anno scorso, la serie è diventata subito un fenomeno, con fan di ogni età eccitati all'idea di prodotti legati ai suoi iconici personaggi, in particolare al Bambino. Questo autunno, mentre il mondo continuerà a seguire la trama, porteremo questa speciale storia di Star Wars ancora più lontano con un'imperdibile selezione di giocattoli, libri, fumetti e contenuti digitali " ha commentato Kareem Daniel, presidente dei Comsumer Products di Disney.

In altre parole, sembra proprio che la penuria di peluche e action figures di Baby Yoda vissuta durante la prima stagione non si ripeterà e che l'azienda abbia già pronti diversi assi nella manica, tra Funko Pop!, Lego, modellini, fumetti e quant'altro. Vi ricordiamo che The Mandalorian è la serie più attesa di questo autunno e che probabilmente vedremo anche Boba Fett in azione.