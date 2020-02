The Mandalorian, arrivano i nuovi set Lego (anche con Baby Yoda)

Se il pupazzo animatronic di Baby Yoda è quasi sold-out, i fan di Star Wars: The Mandalorian possono già iniziare ad aspettare i nuovi set della Lego ispirati alla serie e al suo indiscusso idolo. Su Amazon sono infatti disponibili per il pre-ordine un set della linea Brickheadz e un modellino della Razor Crest.

Nel primo caso si tratta di due figure da costruire, quella appunto di The Child e quella di Mando, il personaggio senza nome interpretato da Pedro Pascal. Il set Lego Brickheadz è in prevendita al prezzo di 17,99 sterline, e comprende alcune esclusive armi (come il fucile blaster) per Mando e le orecchie regolabili, oltre alla "culla", per Baby Yoda. Entrambi i personaggi, che potete vedere nell'immagine in calce alla news, sono dotati di una base, e il set dovrebbe essere disponibile a partire dal 1° agosto 2020.

Il set della nave Razor Crest, invece, è in esclusiva su Amazon al prezzo di 119, 99 sterline, e sarà disponibile dal 1° settembre. Il modello è composto da ben 1028 pezzi ed è accompagnato da cinque minifigure: Greef Karga, uno Scout Trooper, IG-11 e gli stessi Mando e Baby Yoda, tutti dotati delle rispettive armi in miniatura.

La nave ha due lati apribili, con rampe d'accesso, cabina di pilotaggio per due minifigure e capsula di salvataggio estraibile. Una volta montata la Razor Crest misura circa 40 cm di lunghezza, poco meno di 30 cm di larghezza e 13 cm di altezza.

La seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian dovrebbe arrivare su Disney+ il prossimo ottobre, e potrebbe avere tra i registi Robert Rodriguez e James Mangold.