The Mandalorian: l'arrivo di Boba Fett ci rivela qualcosa su Baby Yoda?

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato la notizia riguardo l'arrivo di Boba Fett in The Mandalorian, i fan quindi hanno subito iniziato a teorizzare quale potrebbe essere il suo ruolo, ipotizzando che il suo destino sia legato a quello di Baby Yoda.

Durante la prima stagione dello show presente su Disney+ abbiamo fatto la conoscenza con il misterioso personaggio facente parte della stessa specie di Yoda, George Lucas non ha mai voluto approfondire la storia dietro al maestro di Luke, non rivelando nemmeno il nome usato per la sua specie.

Numerosi appassionati della serie hanno così iniziato ad ipotizzare che la presenza di Boba Fett nel cast della seconda stagione di The Mandalorian serva a spiegare le origini di Baby Yoda, che potrebbe essere nato come clone di Yoda, e che l'Impero ha cercato di rapire per potersi servire dei suoi poteri. Il personaggio di Omid Abtahi, interprete del Dr. Peshing, sarebbe un'ulteriore conferma di questa teoria, infatti in molti hanno notato sulla sua divisa la presenza di un simbolo di Kamino, pianeta famoso per aver creato l'esercito di cloni per la Repubblica. Siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo qualche informazione in più a riguardo, nel frattempo vi lasciamo con questa fan art di The Mandalorian.