The Mandalorian: in arrivo su Disney Plus il corto Star Wars con protagonista Grogu!

Mentre ci avviciniamo all'ultimo ciclo di episodi di Andor, sappiamo che il successivo capitolo dell'universo di Star Wars ad arrivare sarà la Stagione 2 di The Bad Batch, all'inizio del 2023, un anno che sarà pienissimo di contenuti inerenti ai personaggi di George Lucas, da The Mandalorian 3 ad Ahsoka e Skeleton Crew. Tuttavia, c'è una novità.

La prossima settimana sarà il terzo anniversario del debutto di The Mandalorian (che arrivò nel 2019 in concomitanza con il debutto di Disney+) e sembra che Lucasfilm sia pronta a celebrare l'occasione con una sorta di nuovo corto con protagonista Grogu.

Come segnalato dall'anteprima della programmazione italiana di Disney+, il prossimo 12 novembre debutterà sulla piattaforma digitale il corto originale intitolato Star Wars Zen: Grogu and Dust Bunnies. Al momento non sappiamo nemmeno cosa sia "Star Wars Zen", anche se potrebbe trattarsi di una serie non annunciata di cortometraggi che fungeranno da promozione per i prossimi show ambientati nella galassia lontana lontana. Fortunatamente non dovremo aspettare a lungo per scoprirlo, dato che l'uscita di questo cortometraggio è prevista tra poco più di una settimana.

L'ultima volta che abbiamo incontrato Grogu è stato nel corso della serie The Book of Boba Fett, in cui l'abbiamo visto riunito al Mandaloriano dopo la rinuncia all'addestramento Jedi con Luke Skywalker.

Recentemene, Jon Favreau ha parlato della possibilità di vedere i nuovi personaggi di Skeleton Crew in The Mandalorian 3:

"Abbiamo questa nuova storia, che ricalca il sapore dei film della Amblin, con persone giovani, che sono cresciute nel mondo di Star Wars e conoscono bene questo tipo di avventure", ha detto Favreau a proposito di Skeleton Crew durante una conversazione per Entertainment Weekly. "I pupazzi, i costumi, le immagini, il mondo che viene ampliato. E ora mi tocca scrivere la prossima stagione di Mandalorian con tutti questi nuovi personaggi, nuove location e nuove creature... C'è questo gruppo coeso di storie che vengono raccontate grazie a tutti questi registi che stanno contribuendo".

Non molto tempo fa, Favreau ha fatto commenti simili sulla natura interconnessa del franchise, almeno in questo momento, gettando il seme di come tutti questi vari progetti possano sovrapporsi l'uno all'altro in modi diversi.