The Mandalorian, in arrivo un fantastico busto di Din Djarin che simula un ologramma!

A più di due mesi di distanza dal San Diego Comic Con 2021, Diamond Select Toys ha presentato ufficialmente un nuovo busto in edizione limitata di The Mandalorian che debutterà durante l'evento del prossimo luglio.

Alta 10 centimetri e realizzata in 1000 pezzi, la statua includerà anche una speciale illuminazione che permetterà di ottenere uno speciale effetto ologramma, una chicca che certamente farà piacere ai fan di lunga data di Star Wars.

Questa la descrizione dell'oggetto (via Bleeding Cool): "Trasmissione in arrivo! Possiedi qualcosa che il Mandaloriano vuole e non si fermerà finché non lo riavrà tra le sue mani! Questo busto di circa 25 centimetri ritrae Din Djarin in resina trasparente, con una funzione di illuminazione che simula un messaggio ologramma! È confezionato in una scatola colorata e arriva insieme ad un certificato numerato di autenticità. Progettato da Joe Allard, scolpito da Rocco Tartamella! A causa della tiratura limitata di questo prodotto, gli ordini saranno limitati a 2 pezzi per account. Limitato a 1000 pezzi."

Potete trovare una foto del busto di Din Djarin in calce alla news.

A proposito della serie Disney+, vi ricordiamo che lo showrunner Jon Favreau è già al lavoro sulla terza stagione di The Mandalorian, la quale debutterà in streaming dopo l'uscita della serie spin-off Il libro di Boba Fett.