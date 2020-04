The Mandalorian: in arrivo dei Funko POP di Baby Yoda a dir poco imperdibili

Le nuove POP! Vinyl Figures di Baby Yoda stanno per arrivare. Sono disponibili in pre-ordine online sullo shop di Entertainment Earth e su Amazon. Quanto ci sarà da aspettare? Pochissimo: i fan del dolcissimo Baby Yoda potranno esultare presto, infatti dopo cinque mesi, ci siamo.

Dopo le decorazioni natalizie di Baby Yoda annunciate qualche tempo fa, in concomitanza con lo Star Wars Day del 4 maggio che vedrà l'arrivo del documentario "Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian" su Disney+ , arriverà anche la collezione di action figure in vinile dell'azienda di giocattoli Funko.

Ad arrivare sul mercato per la collezione Funko Baby Yoda ci saranno le action figure da 9,5 cm "The Child with Frog", "The Child with Cup", "The Child", e anche "Moff Gideon", la speciale "The Mandalorian and Child", che vede Mando e Baby Yoda nell'uovo, e la figure da 25 cm "The Child".

Quella che si è scatenata per l'adorabile protagonista animato è una vera e propria mania, e non c'è da stupirsi se i fan della serie tv sono in trepidazione per l'arrivo delle sue action figure. Anche Pedro Pascal non si soprende del successo di Baby Yoda, che ormai è il personaggio più amato della serie tv dell'universo Star Wars.